Новый мультибрендовый магазин профкосметики

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Завершен6 заявок222 просмотра

Имеется в собственности уже рабочий монобрендовый раскрученый магазин(master-kosmetik.ru).Надо создать на базе того же движка паралельно новый мультибрендовый магазин профкосметики.Дизайн сайта ,юзабилити и улучшенную функциональность ставлю приоритетом(рассмотрю предложения).Надо скопировать каталог косметики с уже разработанных сайтов конкурентов.Движок шопскрипт wa.

14 лет назад
stiv176
59 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

woowmaster
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
14 лет назад
$1500
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

woowmaster
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
14 лет назад

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