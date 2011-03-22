Ищем талантливого web мастера для создания интернет-магазина (тематика: снаряжение и экипировка для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха) и дальнейшего обслуживания данного магазина. Интернет-магазин под ключ, с уникальным дизайном.
Новый мультибрендовый магазин профкосметики
Имеется в собственности уже рабочий монобрендовый раскрученый магазин(master-kosmetik.ru).Надо создать на базе того же движка паралельно новый мультибрендовый магазин профкосметики.Дизайн сайта ,юзабилити и улучшенную функциональность ставлю приоритетом(рассмотрю предложения).Надо скопировать каталог косметики с уже разработанных сайтов конкурентов.Движок шопскрипт wa.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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