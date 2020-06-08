Нужен Backend разработчик для работы в PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
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Требования:

- Хорошее знание PHP5/7 OOP

- Работа с CMS PrestaShop 1.6/1.7 и написание модулей для этой CMS

- Знание Symfony или других фреймворков

- Знание шаблонизатора Smarty, будет плюсом Twig

- Работа с MySQL

- Git (GitHub, Bitbucket, GitLab)

- Форма занятости: по возможности full-time

- Внимание к деталям

Будет плюсом:

- RESTful API (работа с моб. приложениями через JSON)

Информация:

Работа в русскоязычной команде.

Длительность проекта – от 6 мес., с возможностью последующего перехода на другие проекты.

Необходимо поддерживать на Prestashop 1.7, сетевой продуктовый интернет-магазин на рынке Швейцарии.

GitMySQLPHPPrestaShopSymfony
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