Разработать или предоставить по шаговый бизнес план магазина авто запчасти интернет магазин авито соц сети
Нужен Backend разработчик для работы в PrestaShop
Требования:
- Хорошее знание PHP5/7 OOP
- Работа с CMS PrestaShop 1.6/1.7 и написание модулей для этой CMS
- Знание Symfony или других фреймворков
- Знание шаблонизатора Smarty, будет плюсом Twig
- Работа с MySQL
- Git (GitHub, Bitbucket, GitLab)
- Форма занятости: по возможности full-time
- Внимание к деталям
Будет плюсом:
- RESTful API (работа с моб. приложениями через JSON)
Информация:
Работа в русскоязычной команде.
Длительность проекта – от 6 мес., с возможностью последующего перехода на другие проекты.
Необходимо поддерживать на Prestashop 1.7, сетевой продуктовый интернет-магазин на рынке Швейцарии.
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