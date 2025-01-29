Нужен интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок63 просмотра

Нужно разработать интернет магазин на битрикс либо на вордпресс.
Цену за верстку и функционал прошу указывать.
Так же потребуется онлайн оплата, доставки, и 1с.
Просьба указывать цена за каждый этап

1С-БитриксWordPressИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
3 месяца назад
the_under_sky
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Заявки фрилансеров

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