Нужен интернет-магазин

Требуется разработка интернет-магазина картриджей. Функционал стандартный: поиск, каталог, карточки товаров (сначала около 100, потом не более 1000), выгрузка из XLS, экспорт в Я-Маркет, корзина, способы оплаты, SEO-модуль, вот это вот всё. Практически идеально подходит готовый магазин для Битрикса по ссылке shopplus100.iarga.ru

Бюджет - СТРОГО ДО 10.000 руб.

В воскресенье после сведения таблицы по всем предложенным ценам отпишусь каждому с конкретным предложением по бюджету.

UPD.

Всем большое спасибо, исполнитель найден, проект закрыт.

Спасибо за понимание.