Требуется разработка интернет-магазина на платформе WordPress. Необходимо сверстать и интегрировать стандартные функции с несколькими дополнениями. Опыт работы с WordPress и реализация дополнительных функций личного кабинета приветствуются.
Нужен ключ на CSV Price Pro import/export 4, версия 4.1.7
Нужен ключ на CSV Price Pro import/export 4, версия 4.1.7
или похожий модуль для загрузки моих прайсов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать b2b-портал на Laravel для дилеров крупной торговой компании. Ожидается наличие функциональных требований и примера дизайна. Тематика - промышленное оборудование и комплектующие. Опыт в подобных проектах приветствуется.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправление ошибок в интернет-магазине, разработанном на платформе Opencart. Прилагается техническое задание с подробным описанием проблем. Ожидается качественное и быстрое выполнение работы, с учетом всех указанных требований.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевести действующий интернет-магазин на 1С Битрикс в мультивендорную витрину. Задача включает верстку, доработку бэкенда и правки дизайна. Ожидается предоставление оценки по времени и блокам работ. Дизайн будет предоставлен. Предпочтительный формат работы - ИП или самозанятый.Закрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку на 4 позициях каталога и доработать функционал для добавления индивидуальных описаний товаров. Также требуется убрать текст по умолчанию в полях корзины. Дополнительно планируется настройка интернет-эквайринга от банка. Уточните стоимость и необходимые доступы для выполнения.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать интернет-магазин на платформе Shopify для японского бренда косметики по уходу за кожей. Дизайн должен быть простым и удобным для пользователей. В линейке 5 продуктов, с возможностью расширения до 10 в будущем. Подробный бриф предоставлен в приложении.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка системы лояльности для интернет-магазина на Python. Задачи включают добавление бонусов за покупки, промокодов, изменение ввода адресов с подключением Яндекс API, интеграцию оплаты через Google Pay и Apple Pay, а также внедрение оценки заказа по 5-бальной шкале. Оцените объем работ, стоимость и сроки выполнения.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить верстку интернет-магазина на платформе OPENCART (ocStore 2.3) с фокусом на оптимизацию для мобильных устройств. Необходимы навыки работы с версткой и опыт в адаптивном дизайне.Закрыт3 года назад
- $3
Ищем специалиста для консультации по выбору надежных платежных шлюзов для платформы Shopify. Предпочтительно общение без посредников и ИП. Ожидается информация о лучших сервисах.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка кастомного модуля доставки для Magento 2.3.5-p1. Необходимо добавить функционал поиска отделений, выбор на карте, разделение на отделения и почтоматы. А также внедрить новые поля в админке для настройки стоимости доставки в зависимости от суммы заказа и атрибутов товаров. Визуальные изменения для улучшения интерфейса.Закрыт3 года назад