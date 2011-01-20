Здравствуйте. Есть работающий интернет-магазин на WebAsyst со своим хостингом. Есть встроенная функция формирования и экспорта xml-файла с товарами и ценами для Яндекс.Маркета. Сейчас при экспорте цена может быть указана только в рублях РФ. Есть ...
Нужен мощный интернет магазин
1 http://www.alloywheelsdirect.net
интернет магазин шин и дисков( первые два примера являются образцом уровня сайта) жду от вас дополнений и предложений которые смогут выгодно отличить наш проект!
Дизайн главной страницы есть
жду предложений
icq 573426121
Предпочтение программистам из Украины! В виде исключения возможны иностранные фриланс., если речь идет о ноу-хао и специалист экстра класса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доработка (php, javascript) VirtueMart 1.1.5 (на CMS Joomla 1.5.22) согласно ТехЗаданию.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста. мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и ...Закрыт14 лет назад
Нужно что бы oscommerce магазин обновлял свои товары и категории с помощью csv файла (что бы был выбор полностью и частично обновить данные)Закрыт14 лет назад
- $600
Сверстать, установить на движок ВебАсист, доработать по ТЗ. Подробнее заинтересовавшимся. Оплата по факту. Работа срочная. Оплата по факту. Опыт работы обязателен.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В задание входит: Изменить права для просмотра определенных частей административной панели для агентов. Изменение текстов исходящих емейлов (персонализация). Изменение названия автоматически генерируемого купона При правильном подходе к выполнению ...Закрыт14 лет назад
Нужен бюджетнй простой интернет магазин, основное что нужно: регистрация пользователей, корзина, товары по категориям, оформление заказов, оплата через робокассу. Можно с нуля, если есть - лучше готовый. Дизайн предоставим наш либо подгоним под готовый магазин.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется дизайн макет в psd. Необходимо установить скрипт интернет магазина Webasyst Shop Script + возможны доработки в части программирования. Макет и ТЗ будет выслан по требованию. Предпочтение отдается исполнителям, которые имели ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Вообщем сложности в нашем проекте особой нет. -вёрстка двух страниц на joomla 1.5rus. *вёрстка главной страницы (не статика, всё управление должно проводиться из джумлы). ...Закрыт14 лет назад
Разыскивается специалист по ОСКоммерс, который может качественно и без задержек внести правки в существующий магазин. Если можете, указывайте стоимость часа работы. Задание вышлю.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад