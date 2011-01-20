Нужен мощный интернет магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок204 просмотра

1 http://www.alloywheelsdirect.net

2 http://www.ityre.com/

интернет магазин шин и дисков( первые два примера являются образцом уровня сайта) жду от вас дополнений и предложений которые смогут выгодно отличить наш проект!

Дизайн главной страницы есть

жду предложений

icq 573426121

Предпочтение программистам из Украины! В виде исключения возможны иностранные фриланс., если речь идет о ноу-хао и специалист экстра класса.

14 лет назад
best-wheels
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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