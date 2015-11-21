Добрый день, нужен спец по openCart!

Есть купленый на темфоресте шаблон, его нужно установить на уже готовый рабочий магазин!

+ немного подкорректировать и немного подверстать карточку товара и там по мелочи дам готовый шаб и psd файлы. Исполнитель с Украины так как оплата на приватБанк. Пишите примерные цены в грн.