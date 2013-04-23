Нужен еще 1 интернет-магазин

Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого ...