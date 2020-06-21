Нужно 2 сайта на Opencart или Webasyst (керамогранит и торты на заказ)

Проект 1.

Нужен сайт каталог керамогранита и керамической плитки без функции оплаты (должна быть просто написана информация по оплате и доставке) и корзины. Образцы сайтов https://www.ceramtrade.ru/ https://vestacer.ru/ https://mosplitka.ru/

Добавление товара на сайт через файл CSV или XLS

Добавление фотографий товара через FTP.

Очень важен калькулятор количества товара в карточке (см. вложение)

Желательно увидеть пример ваших работ с подобным функционалом...

Проект 2.

Также нужен сайт каталог изготовления тортов без функции оплаты (должна быть просто написана информация по оплате и доставке) и корзины. Образцы сайтов https://tortoevsky.ru/ http://www.tortoeshka.ru/ https://www.sladkoezka.com.ru/

По сайту тортов есть несколько моментов, которые нужно обсудить.