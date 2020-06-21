Нужно 2 сайта на Opencart или Webasyst (керамогранит и торты на заказ)

$215
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка225 просмотров

Проект 1.

Нужен сайт каталог керамогранита и керамической плитки без функции оплаты (должна быть просто написана информация по оплате и доставке) и корзины.  Образцы сайтов https://www.ceramtrade.ru/  https://vestacer.ru/   https://mosplitka.ru/

Добавление товара на сайт через файл CSV или XLS

Добавление фотографий товара через FTP. 

Очень важен калькулятор количества товара в карточке (см. вложение)

Желательно увидеть пример ваших работ с подобным функционалом...

Проект 2.

Также нужен сайт каталог изготовления тортов без функции оплаты (должна быть просто написана информация по оплате и доставке) и корзины.  Образцы сайтов https://tortoevsky.ru/  http://www.tortoeshka.ru/   https://www.sladkoezka.com.ru/

По сайту тортов есть несколько моментов, которые нужно обсудить. 

OpencartWebasyst
5 лет назад
guest_15927306323491
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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5 лет назад