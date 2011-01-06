Нужно доделать интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок238 просмотров

Дизайн сайта сделан наполовину уже. Но нет движка. Необходимо качественно и красиво сделать семейный интернет-магазин со многими тематиками. Необходимо сделать всё за 3-4 дня. Помогите(

14 лет назад
kat483
Катя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

s25
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$200
5 дней
Ничего личного, кроме того что меня один день не было в интернете по техническим причинам. Работы велись на сервере заказчика. Представьте каково мне, ели ели решил вопрос со связью, захожу в инет, подключаюсь к фтп - пароль сменила. В аське не отвечает, на сайте тоже. Спусьтя почти 12 часов после того как я неодократно с ней связывался, через 2 аськи и тут через л/с всё таки ответила: kat483 | сегодня в 12:52 я так и догадывалась, что у тебя там что-то полетело. Но я ждала тебя весь следующий день, думала что за весь день ты придумаешь там что сделать. Мне сайт нужно сделать как можно скорее, я и так день потеряла впустую. Мне вот завтра на работу уже выходить и времени мало свободного уже. Так что не обижайся. Я вчера вечером нашла уже другого фрилансера, который сейчас все делает, извини. Так мало того что это написала, так еще в черный список к себе внесла, что не могу ответить на это сообщение!!! При том что : 200 USD 5 дней с 08.01.2011 в 01:56 Люди не связывайтесь!! Отнесься как к хорошему человеку, прочел лекию о Базах данных и прочих тонкостях. Правильно говорят, не делай добра - не получишь и г.... Интересно где гарантии того что новый исполнитель через день так же не отправится в полный Игнор!! И снова тобой не будет открыт новый проект. Мне нужна компенсация потраченного времени!!!!

Заявки фрилансеров

s25
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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