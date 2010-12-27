Нужно подредактировать каталог на Viruemart

Магазин вроде установлен но глючит корзина , товар добавляется но при переходе в корзину-надпись "карзина пуста" ;

Не работает поиск а очень нужен;

Не работает возможность привязки сопутствующих товаров;

Сделать как можно упрощеннней форму заказа и доставки:

При открывании какого либо товара в левой графе все равно открыт раздел запчасти для айфон надо исправить

В общем привести все в порядок, сделать более ярким , ну и настроить все как полагается.

Каталог расположен тут http://t45.ru/ .Бюджет 150$

вот образец как должно быть http://www.mobile911.ru/

подробности по icq 202551941 тут бываю крайне редко