Нужно подредактировать каталог на Viruemart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки243 просмотра

Магазин вроде установлен но глючит корзина , товар добавляется но при переходе в корзину-надпись "карзина пуста" ;

Не работает поиск а очень нужен;

Не работает возможность привязки сопутствующих товаров;

Сделать как можно упрощеннней форму заказа и доставки:

При открывании какого либо товара в левой графе все равно открыт раздел запчасти для айфон надо исправить

В общем привести все в порядок, сделать более ярким , ну и настроить все как полагается.

Каталог расположен тут http://t45.ru/ .Бюджет 150$

вот образец как должно быть http://www.mobile911.ru/

подробности по icq 202551941 тут бываю крайне редко

14 лет назад
regk
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать сайт

    Добрый вечер! Предистория: есть сайт http://wafelniza.ru/ исполнитель №1 пропал и не доделал многое. Исполнитель №2 на мою просьбу доделать недоделки предложил новый вариант вот этот http://new.wafelniza.ru/- очень хорошо поработав вначале сейчас ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать интернет-магазин на Joomla

    $200

    Необходимо сделать интернет-магазин на 500 позиций с последующим их увеличением. Работу необходимо сделать в 2 этапа: 1. Сделать каркас магазина (функционал) приступить 15.01.2011; 2. Наполнить контентом (фото+текст) приступить 01.03.2011. ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дорaботка virtuemart 1.1.6

    Є магазин на joomla + virtuemart 1.1.6, при відвідуваності більше як 100 уніків, генерується дуже велика кількість запитів в базу даних, через що вже раз відключили. потрібно оптимізувати virtuemart так, щоб мінімізувати запити ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Доделать интернет-магазин на битриксе

    $400

    Взялся один сделать - не доделал - пропал. Текущее состояние сайта - http://bitrix.mmfm.ru/ (большая часть сделана) Магазин стандартный, из самого сложного только корзина на яве. Срочно - идеально ко вторнику все ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Посадить дизайн на CMS интернет-магазина

    $60

    Так как у прошлого разработчика возникли проблемы с интернетом - дублирую проект, на случай если не будет результата. Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт. Другие ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на 1С Битрикс

    Сделали Интернет-Магазин на 1С Битрикс, программер потерялся не закончив работу. 1С Битрикс какой именно - не знаю. Нужно: 1. Исправить корзину заказа. Заказ не формируется, кнопки не активные. Раньше работало. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перемещение (обновление) каталога (магазина)

    1) сайт http://goo.gl/rzzEM работает на OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 но существуют неудобства в развитие (из за авторских модулей несовместимы с новой версии CMS) 2) решили перемещать (или обновлять существующую CMS до последней версии и это рассматривается ...

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос магазина Joomla -> Битрикс

    $470

    Есть магазин на Joomla. Нужно перенести на 1С-Битрикс Малый бизнес с сохранением дизайна и методов оплат, доставки. Дополнительно подключить: 1. Способ доставки - EMS 2. Способ оплаты - Робокасса. ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад