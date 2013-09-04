Нужно создать магазин на ЦМС

И так.

Необходимо сделать магазин, верстка есть. На движке желательно быстро работающем и с интуетивно понятной админкой.

Особенности:

Это 2 вида цен, это 2 поля. Для обычных пользователей и для зарегестрированных, но одобреных админов пользователей.

в товаре есть цвета, и при выборе цвета меняеться варианты картинок у товара.

На главной есть вывод товаров,выводимые как нибудь галочкой, необходимо организовать так же их сортировку как захочет админ.

А так в целом обычный магазин, без оплат, ничего сверх.

Жду указание движка, сроки и самую минимальную цену.