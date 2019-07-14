Здравствуйте!

Нужно создать он-лайн кинотеатр, где

-каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео.

-у клиента сохраняется история покупок

-есть поиск по тегам

-видео защищено и невозможно для скачивания

Дизайн отрисуем сами. Нужны предложения по созданию технической части.

Видео Очень много, поэтому для хранения можно подключить сторонний хостинг.

Анна