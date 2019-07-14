Он-лайн кинотеатр

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Закрыт10 заявок252 просмотра

Здравствуйте!

Нужно создать он-лайн кинотеатр, где

-каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео. 

-у клиента сохраняется история покупок

-есть поиск по тегам

-видео защищено и невозможно для скачивания

Дизайн отрисуем сами. Нужны предложения по созданию технической части. 

Видео Очень много, поэтому для хранения можно подключить сторонний хостинг. 

Анна

6 лет назад
vasilkovaanna
Анна 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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