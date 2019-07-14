Необходимо сделать интеграцию OpenCart с 1С, чтобы на сайт выгружались товары, характеристики, описания, цены, изображения, остатки. В общем стандартный набор, если есть готовые модули то можно с помощью них. OpenCart Version ...
Он-лайн кинотеатр
Здравствуйте!
Нужно создать он-лайн кинотеатр, где
-каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео.
-у клиента сохраняется история покупок
-есть поиск по тегам
-видео защищено и невозможно для скачивания
Дизайн отрисуем сами. Нужны предложения по созданию технической части.
Видео Очень много, поэтому для хранения можно подключить сторонний хостинг.
Анна
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