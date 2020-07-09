OpanCart 3. Добавление товара в корзину указанием количества и проч.

$20
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Закрыт4 заявки298 просмотров

На движке OpanCart 3 надо:

1. Сделать так, чтобы при добавлении кнопкой "+" или установкой количества напротив позиции товара, этот товар в указанном количество попадал в корзину https://c2n.me/48kly2S, а в форме списка оставалось заказанное количество.

2. Убрать ссылку на форму корзины, оставить только ссылку "Офромление заказа": https://c2n.me/48klnr0

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