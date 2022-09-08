Opencart 1.5 перестал принимать письма через контактную форму и не приходят письма админу с информацией о заказе. Ранее работало, с сайтом не чего не делали.

При это письма успешно отправляются, клиенты получают письма с информацией о заказе.

Способ отправки Mail, мыло магазина на Gmail.