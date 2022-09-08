Необходима оптимизация загрузки страницы оформления заказа в интернет-магазине на платформе WooCommerce. Требуется анализ текущего состояния и внедрение решений для ускорения загрузки, чтобы улучшить пользовательский опыт и повысить конверсию.
Opencart 1.5 - перестал принимать письма через контактную форму
Opencart 1.5 перестал принимать письма через контактную форму и не приходят письма админу с информацией о заказе. Ранее работало, с сайтом не чего не делали.
При это письма успешно отправляются, клиенты получают письма с информацией о заказе.
Способ отправки Mail, мыло магазина на Gmail.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо адаптировать купленный шаблон и модули для Opencart. Требуется исправить проблему с обновлением кода и цены при смене вариативности товара, а также вывести вариации на страницу каталога. Проверьте функциональность на основе предоставленных ссылок.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется профессиональное оформление интернет-магазина на платформе Shopify. Задача включает разработку уникального дизайна, учитывающего удобство пользования и визуальную привлекательность.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик для создания интернет-магазина, территориально в Гомеле. Требуется опыт в разработке e-commerce решений. Ожидается эффективное и современное решение для онлайн-продаж.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим дизайн интернет-магазина для инженерной сантехники на платформе OpenCart. Требуется создать несколько страниц: Главная, О Компании, Каталог, Доставка и оплата, Запись на шиномонтаж, Услуги, Типовая посадочная страница, Личный кабинет, Корзина и Контакты. Дизайн должен соответствовать правилам UI/UX и типографики, включая мобильную версию. Предпочтительно использование Figma.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести небольшие изменения в интернет-магазин на платформе Opencart. Подробное техническое задание прилагается для уточнения всех необходимых правок.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для консультации по длительным ограничениям на рекламу в Facebook, которые были наложены 09 апреля 2022 года. Необходимо предложить решение проблемы с рекламным аккаунтом для интернет-магазинов.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $175
Требуется разработать простой интернет-магазин на основе готового шаблона для тестирования. Необходимо предложить различные системы CMS и примеры реализации. Учитывайте простоту использования и функциональность выбранного решения.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать интернет-магазин на готовом шаблоне Wordpress WooCommerce. Важно предоставить примеры ранее разработанных магазинов на данной системе. Ожидается качественное выполнение с учетом современных стандартов.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина для доставки суши под ключ. Необходимо реализовать адаптивную верстку и интеграцию с системой IIKO. Укажите примеры работ.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 года назад