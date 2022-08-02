Opencart 3.x Виправити Ocmod живого пошуку на сайті (тільки Україна!)

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Закрытнет заявок229 просмотров

На сайті https://vsya-posuda.com встановлено шаблон Zemez, в комплекті з яким йшов модифікатор Live search.

Після додавання на сайт української мови виявили проблему:

Якщо в рядок пошуку в російській мові ввести значення - видаються одразу відповідні товари з SEO-урлами і все працює, як треба.

Робимо все те ж саме в укр. версії сайту: запропоновані товари мають урли типу:

/index.php?route=product/product&path=389_411&product_id=19892&amp;keyword=цукерниця

Тобто простий символ & воно розпізнає, як &amp;

В результаті при кліку на товар - сторінку не знайдено.

Задача:

Варіант супер - зробити, щоб модифікатор бачив українські seo-url

Якщо не вийде, то варіант лайт - зробити щось з тими дикими амперсандами, щоб рідний опенкартовський урл товару не спотворювався.

Пропозиції одразу з цінами і термінами. Потрібно швидко.

Opencart
3 года назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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