Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.
Opencart 3.x Виправити Ocmod живого пошуку на сайті (тільки Україна!)
На сайті https://vsya-posuda.com встановлено шаблон Zemez, в комплекті з яким йшов модифікатор Live search.
Після додавання на сайт української мови виявили проблему:
Якщо в рядок пошуку в російській мові ввести значення - видаються одразу відповідні товари з SEO-урлами і все працює, як треба.
Робимо все те ж саме в укр. версії сайту: запропоновані товари мають урли типу:
/index.php?route=product/product&path=389_411&product_id=19892&keyword=цукерниця
Тобто простий символ & воно розпізнає, як &
В результаті при кліку на товар - сторінку не знайдено.
Задача:
Варіант супер - зробити, щоб модифікатор бачив українські seo-url
Якщо не вийде, то варіант лайт - зробити щось з тими дикими амперсандами, щоб рідний опенкартовський урл товару не спотворювався.
Пропозиції одразу з цінами і термінами. Потрібно швидко.
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