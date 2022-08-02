На сайті https://vsya-posuda.com встановлено шаблон Zemez, в комплекті з яким йшов модифікатор Live search.

Після додавання на сайт української мови виявили проблему:

Якщо в рядок пошуку в російській мові ввести значення - видаються одразу відповідні товари з SEO-урлами і все працює, як треба.

Робимо все те ж саме в укр. версії сайту: запропоновані товари мають урли типу:

/index.php?route=product/product&path=389_411&product_id=19892&keyword=цукерниця

Тобто простий символ & воно розпізнає, як &

В результаті при кліку на товар - сторінку не знайдено.

Задача:

Варіант супер - зробити, щоб модифікатор бачив українські seo-url

Якщо не вийде, то варіант лайт - зробити щось з тими дикими амперсандами, щоб рідний опенкартовський урл товару не спотворювався.

Пропозиції одразу з цінами і термінами. Потрібно швидко.