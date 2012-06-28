Opencart - блок контента из 2-х элементов

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Закрыт2 заявки104 просмотра

в opencart уже есть один модуль news / cms но надо чтоб на главную еще вывелся блок контента из 2х элементов не зависимых от новостей.

решение: или новую категорию в новостях делать чтоб из нее не вылазили элементы нигде либо новый похожий модуль

Оплата в реальном режиме по факту или просто по факту сдачи или пулучения конкретной инструкции - поэтому напишите в предложении что и как делать будете или рекомендуете.

Opencart
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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