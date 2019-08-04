Описание товаров для интернет магазина

Добрый день.

Необходимы описания товаров (игрушки для вендинговых аппаратов) в интернет магазин.

Хочется чтобы тексты были рабочими и нормально воспринимались роботами, т.е. нужно использовать в текстах ключевые слова.

В описании на сайте 2 блока, первый уникальный под товар - он в рамке, второй рабочий стандартный. От Вас нужен только первый блок http://prntscr.com/ofoqbi

Пример [table] https://gumballs.ru/product/rozochki-cvetnye[/table]

Товаров около 50.

В принципе, если всех всё устроит, готовы работать на постоянной основе.

Уточните возьметесь ли за заказ и стоимость работ?

При положительном ответе, хотелось бы начать с тестового задания......

Заранее благодарю за оперативный ответ.