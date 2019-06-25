Описание товаров для магазина OpenCart 3.0

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Необходимо сделать уникальное качественное сео-описание товаров магазина спортивной тематики на движке Opencart 3.0.2.0 (В дальнейшем и статьи для магазина) Около 50-ти единиц товара. Описание должно быть в виде, подходящего сразу для заполнение его в админке магазина: 

1.Название товара

2.Описание

3. Мета-тег Title

4. Мета-тег Description

5.Мета-тег Keyword

Просьба указывать сразу свой логин скайп! Заранее спасибо за отклик!

Opencart
6 лет назад
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров