Всем доброго времени суток. Техническое задание и утвержденные дизайны на просчет отправляю после небольшого собеседования с претендентом. Необходимо иметь при себе схожие проекты (интернет магазины написанные на фреймворке на котором будет вестись разработка) ...
Описание товаров для магазина OpenCart 3.0
Необходимо сделать уникальное качественное сео-описание товаров магазина спортивной тематики на движке Opencart 3.0.2.0 (В дальнейшем и статьи для магазина) Около 50-ти единиц товара. Описание должно быть в виде, подходящего сразу для заполнение его в админке магазина:
1.Название товара
2.Описание
3. Мета-тег Title
4. Мета-тег Description
5.Мета-тег Keyword
Просьба указывать сразу свой логин скайп! Заранее спасибо за отклик!
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