Оптимизировать сслылки в интернет-магазине

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Закрытнет заявок127 просмотров

Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com

Необходимо-сделать все ссылки читабельними, без разных непонятных чисел и букв, то есть структурно-логическими. (чтоб потом гуглу было проще искать)

ТЗ прикрепил, касается всех разделов и подразделов.

11 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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