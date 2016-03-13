Оптово розничный сайта на Битрикс

Добрый день.

Имеется сайт 13watt.com.ua. Хотим сделать новый на Битрикс.

Требуется примерно клон сайта (опт + розница), основные задачи сайта высокие позиции в выдаче и привлечение новых клиентов

На данном этапе хочу узнать примерную стоимость проекта и определиться с исполнителем и приступить к оформлению ТЗ с участием исполнителя, так как много в программировании я не знаю и указывать в ТЗ не выполнимые или очень трудоемкие задачи не хотелось бы.