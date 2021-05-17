Отредактировать сайт на Битрикс

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Закрыт6 заявок1809 просмотров

Есть интернет-магазин на Битрикс. Необходимо редактирование и инструкции по дальнейшей работе: 

замена основных баннеров, ссылок с них, редактированию другой внешней информации: контакты, названия и т.п.

т.к. задачи минимальные, от исполнителя умеренная стоимость / от нас оплата (юмани предпочтительно) + отзыв.

подробности в лс

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