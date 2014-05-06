Парсер в опенкарт

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Нужен парсер которы парсит магазины на aliexpress.com

Задаём ему к примеру магазины

http://www.aliexpress.com/store/312526

http://www.aliexpress.com/store/523592

Парсер забирает категории с магазина и забирает товары к примеру

http://www.aliexpress.com/store/product/Freeshipping-Gooweel-7-Allwinner-A13-Q88-tablet-pc-android-4-0-1-2GHz-RAM-DDR3-512MB/312526_629186005.html?spm=5261.557963.5986701.7

название товара:Gooweel Q88 pro A23 Dual core tablet pc android 4.2.2 1.5GHz RAM DDR3 512MB ROM 4GB Dual Camera WiFi OTG Freeshipping Big Sale

Доставка Shipping: - опцией(надо дописать модуль опций)

Цена товара в зависимости от опции

опции товара Bundle Color + все возможные опции которые могут быть

Item specifics

Product Description

Packaging Details

10 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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