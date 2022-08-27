Необходимо настроить систему ключей для интернет-магазина на WooCommerce, чтобы каждый ключ мог использоваться не более чем 1 или 3 пользователями. Это позволит контролировать доступ и предотвратить несанкционированное использование продуктов.
Парсінг товарів інтернет магазину.
Є інтернет магазин постачальника. Потрібно спарсити товари у прайс ексель (назва, опис, наякність, ціна, фото, характеристики товару ...). Але парсити потрібно не всі товари. Тільки ті які ми вибираємо. Тобто сьогодні заїхало на наш магазин від постачальника деякі нові товари і ми маємо спарсити їх з сайте в ексель. В ідеалі - має бути діалогове вікно, куди можна вставити посилання або артикул товару з сайту постачальника. А парсер витягує товари і переносить в таблицю. За один раз потрібно переносити декілька товарів, тобто має бути можливіть додавання відразу декілька артикулів або товарів.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать и настроить PSD-шаблон для интернет-магазина на CMS OpenCart. Необходима кроссбраузерная и адаптивная верстка. Установить разные цены в зависимости от количества товара, настройка доставки и шаблона подтверждения заказа. В админке должно быть реализовано управление get-параметрами для отображения сайта без коммерческих элементов.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать два кастомных блока для интернет-магазина на Битрикс. Первый блок позволит пользователям выбирать несколько адресов доставки при оформлении заказа. Второй блок создаст возможность формирования списков избранного, где можно будет добавлять товары в разные списки. Ожидается качественное выполнение всех требований.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одностраничного лендинга для интернет-магазина с возможностью оплаты картой и рассрочки по Халве от МТБанка. Оформление сайта должно соответствовать законодательству РБ и визуально согласовываться с предоставленным стилем. Опыт работы с условиями подключения рассрочки МТБанка будет преимуществом.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо преобразовать корзину интернет-магазина из отдельной страницы во всплывающий блок по дизайну. Внести изменения в логику хранения товаров, начисление чаевых, реализовать ленивую загрузку изображений, изменить дизайн элементов управления. Обеспечить возможность редактирования текстовых полей после добавления товаров в корзину и адаптировать маску ввода телефона в зависимости от кода страны.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить интернет-магазин товарами на платформе Oprncart. Необходимо добавить ассортимент, описания и изображения товаров для успешной торговли.Закрыт3 года назад
Необходимо доработать сайт на WordPress, назначив индивидуальный шаблон WooCommerce для определенных групп товаров. Шаблон самописный, стандартные шаблоны не подходят.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуются доработки по проектам на платформе Opencart для интернет-магазинов. Ожидается указание ставки за час работы. Подробности будут обсуждены с исполнителем.Закрыт3 года назад
- $10
Изучите курс по созданию Инста-магазина, который включает более 100 проверенных поставщиков, а также подробные инструкции и видео-уроки для успешного запуска вашего магазина.Закрыт3 года назад
Необходимо настроить интернет-магазин на платформе UMI CMS для автоматического скрытия товаров с нулевыми остатками в каталоге. Это позволит улучшить пользовательский опыт и оптимизировать ассортимент.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад