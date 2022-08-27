Парсінг товарів інтернет магазину.

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Закрыт5 заявок343 просмотра

Є інтернет магазин постачальника. Потрібно спарсити товари у прайс ексель (назва, опис, наякність, ціна, фото, характеристики товару ...). Але парсити потрібно не всі товари. Тільки ті які ми вибираємо. Тобто сьогодні заїхало на наш магазин від постачальника деякі нові товари і ми маємо спарсити їх з сайте в ексель. В ідеалі - має бути діалогове вікно, куди можна вставити посилання або артикул товару з сайту постачальника. А парсер витягує товари і переносить в таблицю. За один раз потрібно переносити декілька товарів, тобто має бути можливіть додавання відразу декілька артикулів або товарів. 

3 года назад
guest_16618896144249
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