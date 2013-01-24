Переделка шаблона Joomla под интернет-магазин

Здравствуйте!

Шаблон спортивной тематики, который нужно переделать под интернет – магазин по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия:

http://www.templatemonster.com/ru/demo/39892.html

Что именно нужно «переделать» (см. прикрепленные файлы – ТЗ и изображение шаблона ):

1. Модули “SIDEBAR-A”, CONTENT – TOP, CONTENT – BOTTOM объединить в один модуль, где и будут размещены билеты на мероприятия.

2. Вместо SHOWCASE – B: разместить там категории товаров магазина, и сделать его узким, чтобы было больше места для товаров магазина.

3. SIDEBAR – A оставить без изменений.