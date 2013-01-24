Переделка шаблона Joomla под интернет-магазин

Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз ...
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Здравствуйте!
Шаблон спортивной тематики, который нужно переделать под интернет – магазин по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия:
http://www.templatemonster.com/ru/demo/39892.html
Что именно нужно «переделать» (см. прикрепленные файлы – ТЗ и изображение шаблона ):
1. Модули “SIDEBAR-A”, CONTENT – TOP, CONTENT – BOTTOM объединить в один модуль, где и будут размещены билеты на мероприятия.
2. Вместо SHOWCASE – B: разместить там категории товаров магазина, и сделать его узким, чтобы было больше места для товаров магазина.
3. SIDEBAR – A оставить без изменений.
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