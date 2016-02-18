Необходимо сделать копию магазина www.hronovik.ru на QNITS. Два выхода: 1. Сделать такой магазин прямо в аккаунте QNITS используя стандартный шаблон и его переработку. 2. Сделать копию сайта на битрикс ...
Переезд на Престашоп
1. Настроить простое оформление заказа. Регистрация пользователей(с обязательным указанием ими почты, паролей, подтверждениями) не нужна. Нам достаточно получить имя и один из способов связи: телефон или емейл. Далее эти реквизиты уходят к нам, заказ считается принятым и дальше клиент может ждать нашей реакции, или оформить доставку самостоятельно указав адрес, способ доставки и оплаты. 2. Настроить способы доставки. Срочная доставка по Москве(6 часов) - 400 ₽Курьерская доставка по Москве и СПб – бесплатноПочтовая доставка по России – бесплатноКурьерская доставка по России – рассчитает менеджер 3. Настроить способы оплатыНаличные курьеруЯндекс.Касса
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