Переезд на Престашоп

1. Настроить простое оформление заказа. Регистрация пользователей(с обязательным указанием ими почты, паролей, подтверждениями) не нужна. Нам достаточно получить имя и один из способов связи: телефон или емейл. Далее эти реквизиты уходят к нам, заказ считается принятым и дальше клиент может ждать нашей реакции, или оформить доставку самостоятельно указав адрес, способ доставки и оплаты. 2. Настроить способы доставки. Срочная доставка по Москве(6 часов) - 400 ₽Курьерская доставка по Москве и СПб – бесплатноПочтовая доставка по России – бесплатноКурьерская доставка по России – рассчитает менеджер 3. Настроить способы оплатыНаличные курьеруЯндекс.Касса