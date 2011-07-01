Перенести базу данных VM на поддомен

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Доброго времени суток, есть интернет магазин на базе virtuemart 1.1.6 http://dominomebel.ru нужно создать поддомен и копировать туда товары с VM, шаблон должен остаться прежним.

Должно получиться следующее: посетитель на главном сайте выбирает город из списка заранее внесенных городов и попадает на поддомен (допустим omsk.dominomebel.ru). Материал должен быть тот же что и на главном домене, но раздел "контакты" с другими реквизитами. А главное, цены на товары в VM могут отличаться по городам и сам ассортимент продукции.

В общем, интернет магазин должен быть на домене и на поддомене с разными базами, но при этом шаблон с материалами одинаковый.

12 лет назад
Jeep187
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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