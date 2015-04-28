Перенести и настроить шаблон Опен Карт

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Закрыт7 заявок165 просмотров

Необходимо существующий сайт китайоптом.рф перенести на шаблон Опен Карт и выполнить необходимые настройки, удобные для дальнейшего пользования человеком, который мало в этом понимает, но сможет осуществлять функции добавления/удаления новых товаров в интернет магазине. В заявках пишите сроки и цены.

10 лет назад
vitalikterentev
Виталий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров