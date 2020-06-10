Перенести товар с Prestashop 1.6 на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок710 просмотров

Нужно перенести весь товар с категориями, описанием, цена и ссылками. Ссылку по запросу предоставлю.

OpencartPrestaShop
5 лет назад
n7000v
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Валерий
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
169 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад