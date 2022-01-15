Перенести товары из CSCart в 1С-Битрикс, сделать загрузку товаров

Необходимо реализовать в 4 этапа:

Необходимо из интернет-магазина написанном на CS-Cart перенести все активные товары(имя, описание, цена до налогов, цена с налогом, изображение, символьный код) в 1С-Битрикс с предустановленным на него шаблоном. Нюансы:

Необходимо сохранить url'ы, которые идут с корня сайта, а не от /catalog/ - уже работает, но надо учитывать при переносе вложенность и конечный url

Необходимо сохранить структуру каталога

Управление налогом должно быть реализовано правильно(с помощью функционала НДС в битрикс)

Далее, есть 2 прайс-листа(XLS и XML) которые необходимо объединить(по коду товара), с пометкой из какого прайс-листа это летит и загрузить в 1С-Битрикс, с проверкой на существование этого товара(по коду или ещё как-то). Помечать в битрикс из какого прайс-листа этот товар.

На основе любого(в том числе платного) парсера реализовать подгрузку изображений и описания для товаров. Из нюансов - парсить надо amazon или любой другой англоязычный ресурс, так как интернет-магазин на английском языке.

И последний этап - мелкие правки по сайту в оплате Time & Material