Нужно сделать дубль интернет магазина но со своими данными т.е. перенести с одной платформы на др с изменением Тегов под новый домен ну и первоначальной сео подготовкой Новая платформа планируется WP главное настроить сео фильтр ...
Перенести товары из CSCart в 1С-Битрикс, сделать загрузку товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать в 4 этапа:
Необходимо из интернет-магазина написанном на CS-Cart перенести все активные товары(имя, описание, цена до налогов, цена с налогом, изображение, символьный код) в 1С-Битрикс с предустановленным на него шаблоном. Нюансы:
- Необходимо сохранить url'ы, которые идут с корня сайта, а не от /catalog/ - уже работает, но надо учитывать при переносе вложенность и конечный url
- Необходимо сохранить структуру каталога
- Управление налогом должно быть реализовано правильно(с помощью функционала НДС в битрикс)
На основе любого(в том числе платного) парсера реализовать подгрузку изображений и описания для товаров. Из нюансов - парсить надо amazon или любой другой англоязычный ресурс, так как интернет-магазин на английском языке.
И последний этап - мелкие правки по сайту в оплате Time & Material
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