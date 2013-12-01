Интернет-магазины ждут программиста, который будет о них заботиться. Есть план развития сайтов на ASP.NET framework 4.5 + SQL Server и PHP+MySql. Задач много и постоянно появляются новые. Примеры задач: - Улучшение товарного фильтра ...
Перенос дизайна и функционала на Opencart
Заявки фрилансеров
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