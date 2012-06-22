Перенос на другой хостинг и доработка Shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки136 просмотров

1. У владельца домена есть доступ к админке сайта.

2. Доступ к хостингу остался у уволившегося программиста.

Нужно целиком перенести сайт на другой хостинг.

Доработать функционал (подробное ТЗ вышлю в личку).

P.S. Доступа к /installer нет.

13 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать тему в OpenCart из html/css

    Для начала готов попробовать поработать по одному сайту и например только с двух страниц - пусть будет главная (со слайдером из хардкода штмл и двумя фитуред продуктами) и стр продукта со списком 8 продуктов ...

    CSSHTMLOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать popup-окно подписки для Prestashop

    $100

    Требуется сделать POPUP-форму для подписки посетителей сайта на почтовую рассылку для интернет-магазина на Prestashop. Сделать нужно так чтобы форма показывалась с заданным в админке интервалом дней (т.е. запоминала пользователя через куки и не показывалась каждый ...

    PrestaShop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить Prestashop

    $20

    Здравствуйте. Ищется спец по престашоп на пару минут :) Необходимо поправить один модуль меню. Еще один модуль был отключен, из-за этого съехала шапка. Поправить. + Мелочевка.

    PrestaShop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создание интернет-магазина

    Интернет магазин на 4 языках, с индивидуальным дизайном, количество товаров до 300, с возможностью оплаты кредитными картами/пейпал, возможность самостоятельно добавлять и редактировать товар/фото и видео.

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка модуля Сбербанка России в Virtuemart

    $50

    Здравствуйте! У меня есть магазин на Joomla+Virtuemart. В Virtuemart стоит модуль вывода квитанции Сбербанк Россия! До этого квитанция выводилась после покупки товара, но в данный момент не выводится после нажатия кнопки подтверждения заказа! Надо сделать, ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет магазин Joomla/VirtueMart

    1. Установить Joomla 1.5.23 + RUS (версия ограничена применяемыми шаблонами, чтоб подошли) 2. Установить VirueMart 1.1.9 + RUS (версия ограничена шаблонами, чтоб подошли) 3. Установить шаблон к Джумла ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование интернет-магазина + моб. версия

    $830

    Нужно разработать интернет магазин по готовящемуся дизайну: * структура не совсем стандартна, парочка "фишек" * обязательно дружественность к сео * на популярной cms (хотелось бы услышать аргументацию вашего выбора). Самописные ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Оптовый магазин мужских пальто. (дизайн не требуется, есть свои дизайнеры) Потребуется верстка + натяжка. Дизайн постараемся сделать без сложностей для верстальщика. Горизонтальное меню с такими ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Virtuemart. Оформление заказа на одной странице

    На Joomla 1.5.25 + Virtuemart 1.1.7 сделать оформление заказа на одной единственной странице. То есть пользователь нажимает "перейти в корзину" и видит следующее: в самом верху - добавленные товары, ниже - ввод контактных данных, ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад