Перенос сайта на opencart

$777
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка135 просмотров
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1. Переносим полностью дизайн сайта

2. В меню около Компания и Корзина добавляем пункты "Доставка" и "Контакты"

3. транлит сео урлов товаров из названия товара в нижнем регистре, url товара у нас будет domen.ru/nazvanie-tovara/

4. Создание модуля "Загрузка прайс листа"

5. Создание модуля "% от цены поставщика"

6. надо перенести из старой бд: статьи, новости, категории, товары.

7. у товаров надо перенести поля: артикул, наличие, картинка, цена, описание, название.

8. Сделать выгрузку товара в Я.Маркет.

Срок до 5 недель, бюджет проекта 28000 рублей. (Предоплата 10000 рублей, остальное после сдачи проекта)

OpenCart
10 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$777
30 дней
Великолепный исполнитель, все сделал, все объяснил, если что-то не так всегда помогает.
на все 100% доволен сотрудничеством и результатом. непременно рекомендую.
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