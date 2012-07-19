Переработать схему заказа в интернет-магазине

Интернет магазин b2motor.ru. С целью повышения конверсии нужно:

1) Переработать работу корзины - сделать ее четкой и понятной для пользователя (на этапе оформления заказа - сделать 2 пути - простой ничего не указывать и сложный вплоть до расчета стоимости почтового отправления)

2) Настроить модуль фильтрации товара - он есть но работает не корректно

3) Продумать расположение и алгоритм работы строки поиска

4) Внедрить личный кабинет с историей заказов

5) Сделать единую авторизацию на сайте и virtuemart