Переработать схему заказа в интернет-магазине

$250
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Закрыт4 заявки156 просмотров

Интернет магазин b2motor.ru. С целью повышения конверсии нужно:

1) Переработать работу корзины - сделать ее четкой и понятной для пользователя (на этапе оформления заказа - сделать 2 пути - простой ничего не указывать и сложный вплоть до расчета стоимости почтового отправления)

2) Настроить модуль фильтрации товара - он есть но работает не корректно

3) Продумать расположение и алгоритм работы строки поиска

4) Внедрить личный кабинет с историей заказов

5) Сделать единую авторизацию на сайте и virtuemart

13 лет назад
AntoNNio
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад