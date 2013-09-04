PHP программист

Создается сайт на платформе WordPress. На сегодняшний день сайт перенесен на необходимую тему, интегрирован плагин woo-commerce, добавлены некоторые разделы, тема частично переведена на русский. В связи с нехваткой времени у программиста задача соискателю следующая: 1. полностью доработать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования: Опыт интернет программирования
Обязанности: поддержка сайтов компании
Условия: удаленная работа на ПОЛНЫЙ рабочий день (суб. воскр. - работа по желанию), испытательный срок 1 мес, зп 700$, после испытательного 800$.
В дальнейшем возможно повышение.
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Ищем программиста PHP для удаленной работы над сайтами компании.
Пожалуйста‚ присылайте ваши резюме на [email protected] . Опыт в интернет программирования не менее 3 лет - обязателен.
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