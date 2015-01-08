Подключение Robokassa

$40
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключение к интернет-магазину платёжного агрегатора Robokassa

9 лет назад
huhus
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$35
2 дня
Сотрудничеством с Олегом остался крайне доволен. Рекомендую его всем кто ценит время, качество и профессионализм.
Быстро и по существу. Предоплата 100%. Мои рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин на imagecsm

    Интрент магазин работает на imagecsm что нужно сделать: 1. Обновить версия движка до 4.6... 2. Установить новый шаблон Все дополнительные вопросы в ЛП Цена и сроки

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подключить интернет магазин к Taobao api

    На базе готового интернет-магазина произвести дополнительно интеграцию - подключить его к Taobao api. Обязателен опыт создания магазинов и опыт работы с API Taobao. Прошу ответить о возможности разработки, цены и строки. Заранее спасибо за ответ. Ссылка ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция верстки магазина в CMS 1С-Битрикс

    $220

    Здравствуйте! Есть полностью готовая верстка магазина, необходимо интегрировать ее в Битрикс. Реализована, собственно, сама верстка, в том числе динамические элементы (всплывающие окна, слайдеры и т.д.), необходимо все это грамотно натянуть на CMS, добавить редактируемые области ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта с virtuemart на prestashop

    Дано: есть интернет-магазин на Джумле 1.5 и virtuemart 1.9. Проект довольно успешный, но развиваться дальше на такой платформе не представляется возможным. Что нужно: переехать на более современный движок с большими возможностями. Из тех, с которыми я ...

    PrestashopVirtuemart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание web-интерфейса

    Нужен специалист способный с нуля полностью создать Web-интерфейс для системы доступа к данным осуществляется на основе SOAP протокола Оплата поэтапно В дальнейшем необходимо будет сотрудничество в области развития проекта

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать/Изменить

    Здравствуйте. Требуется человек который может изменить шаблон данного ресурса http://serveroc.com.ua/ ,страницы, картинки , изменить цветовую гамму, и всю информацию находящуюся на сайте разместить на новом шаблоне в читабельном виде. Возможно длительное сотрудничество на платной ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать одностраничник

    Сделать одностраничник полностью идентичен kupioptom.landingcity.ru с возможностью добавлять до 30 товаров можно немного красивей. Сделать удобную и легкую админку для него с привязкой к robokassa для приема оплаты. Настроить под продвижение и дать советы по ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад