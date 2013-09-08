Помощь БМ Shop

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Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка205 просмотров
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Помочь разобраться в БМ Shop: как ввести премодерацию отзывов; как скрыть блок отзывы; как изменить форму заказа, чтобы был необходим только номер

10 лет назад
Vsev
72 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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