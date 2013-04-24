Помощь на платной основе - Prestashop

Приветствую всех.

Есть работающий магазин на Prestashop 1.4.4.0 ( http://cheholchik.com/ )

Прошу помочь со следующим:

1. Обновление до последней версии престы;

2. установить другой шаблон, и привести его в божеский вид (желательно в стиле хайтек (что то типа этого). В общем что бы было покрасивше.

3. Перенесение или установка некоторых модулей из моей действующей версии ( принципиально один - expressorder, заказ без регистрации).

При этом что бы сохранились все проиндексированные страницы, и весь контент.

Подскажите, сколько будет стоить, и сколько времени займет?

email - [email protected]

Евгений