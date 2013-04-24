Помощь на платной основе - Prestashop

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок114 просмотров

Приветствую всех.

Есть работающий магазин на Prestashop 1.4.4.0 ( http://cheholchik.com/ )

Прошу помочь со следующим:

1. Обновление до последней версии престы;

2. установить другой шаблон, и привести его в божеский вид (желательно в стиле хайтек (что то типа этого). В общем что бы было покрасивше.

3. Перенесение или установка некоторых модулей из моей действующей версии ( принципиально один - expressorder, заказ без регистрации).

При этом что бы сохранились все проиндексированные страницы, и весь контент.

Подскажите, сколько будет стоить, и сколько времени займет?

email - [email protected]

Евгений

PrestaShop
12 лет назад
shuma_33
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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