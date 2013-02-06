Помощь с VirtueMart

Очень желательно программист из Днепропетровске Есть интернет-магазин на самописном движке, нужно серьезно доработать его функционал согласно ТЗ. Исходники все есть. дизайн новых эелементов тоже будет но его нужно будет сверстать. В дальнейшем нужно будет постоянное сотрудничество для ...