Есть готовый магазин на OpenCart 3, который нужно выложить на сервер. Сайт нужно подключить к Google Analytics. Должно быть https шифрование. Также нужно исправить ошибку: В списке товаров некоторые фотографии ...
Поправки
Нужны поправки для опенкарт, форма заказа, корзина и не только.
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