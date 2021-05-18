Потрібно виконати завдання для магазину на cs cart

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Привіт. потрібно виконати завдання для магазину на cs cart - вигрузка каталогу в xml таблицю а також:

1. Устновить код на страницу «Одного товара«

где:

ids - это id товара как в каталоге магазина

nameproduct - Название товара

price - цена товара

katalog - Категория товара

2. при клике на “Добавление в корзину”

где:

price - цена товара/товаров

ids - id товара/товаров как в каталоге магазина

3. на страницу “При покупке”

где:

price - цена покупки

nameproduct - название товаров которые покупают

ids - id товаров как в каталоге магазина

4 года назад
guest_16212598310001
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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