1. Необходимо внести изменения в дизайн магазина. Пока в шаблон главной, редизайн главной также затрагивает некоторые сквозные для сайта элементы, вроде общих шрифтов, карточек товара для каталога, футер и хэдер.

2. Спарсить в виде таблиц ассортимент сайта и интегрировать его на сайт через функционал импорта экспорта xml, он имеется.

3. Внести некоторые функциональные правки указанные в ТЗ Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JANSyrsHijxNCeLYucFE9sjZcXCxDm5-89WB8_Z6y2E/edit?usp=sharing

Прошу оценку за всю работу, также часовую ставку если что-то надо будет сделать вне этого списка и код 1921 если не автоответ.

Бюджет обсуждаем.