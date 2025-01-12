Правки, парсинг + поддержка магазина на Опенкарт

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки351 просмотр

1. Необходимо внести изменения в дизайн магазина. Пока в шаблон главной, редизайн главной также затрагивает некоторые сквозные для сайта элементы, вроде общих шрифтов, карточек товара для каталога, футер и хэдер.
2. Спарсить в виде таблиц ассортимент сайта и интегрировать его на сайт через функционал импорта экспорта xml, он имеется.
3. Внести некоторые функциональные правки указанные в ТЗ Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JANSyrsHijxNCeLYucFE9sjZcXCxDm5-89WB8_Z6y2E/edit?usp=sharing
Прошу оценку за всю работу, также часовую ставку если что-то надо будет сделать вне этого списка и код 1921 если не автоответ.
Бюджет обсуждаем.

OpencartДизайн сайтовДоработка сайтовПарсинг данных
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Владимир 
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