Prestashop. Дублируются товары.

Дублируются товары в престашопе, включая ИД товара, товары добавленные в результате парсинга, вручную - нет.

Дублируются как в админке, так и на сайте. В базе все корректно, по 1й записи на товар в нужных таблицах.

Нужно посмотреть сайт и базу и сообщить в чем проблем.

Нужен специалист именно по престашопу или человек, уверенный, что найдет проблему.