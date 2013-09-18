Prestashop интернет-магазин. Фиксим лёгкие баги.

Нужно залить товар на сайт с движком Magento c 2 других сайтов, и желательно,если вообще такое можно чтобы сайт синхронизировал с другим-на нем новые товары появляются и сразу появлялись бы на моем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. НЕ работает поиск. Задание: Оживить.
2. Строка меню сползла под слайдер на главной - и в PC и в Mobile версии.
Задание: Вернуть в область НАД слайдером.
ПринтСкрины прилагаю.
Сделать надо за день.
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