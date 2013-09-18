Prestashop интернет-магазин. Фиксим лёгкие баги.

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки217 просмотров
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www.bursten.ru

1. НЕ работает поиск. Задание: Оживить.

2. Строка меню сползла под слайдер на главной - и в PC и в Mobile версии.

Задание: Вернуть в область НАД слайдером.

ПринтСкрины прилагаю.

Сделать надо за день.

Prestashop
10 лет назад
bursten
Никита 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад
$20
1 день
Лёша сделал всё тонко, через админку Prestashop. С поиском повозился в интернет-магазине глючным, но в итоге безупречно сделал. Рекомендую. НЕ костолом.
Задания поставлены четко. Оплата сразу. Хороший заказчик, рад сотрудничеству, рекомендую!
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