Прикрутить платежную систему к opencart

Создание интернет магазина цифровой музыки На основе шаблона 27700 Ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/flash-cms-templates-type/27700.html Функционал: Может послужить пример сайт beatport.com Возможно прослушивания музыкальных продуктов. Покупка музыкальных продуктов через различные платежные системы. Главную шаблона оставить как есть, осуществить переход с главной в сам магазин Слайд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на opencart 1.5.5.1, нужно прикрутить какую-нибудь платежную систему для оплаты картами:
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