Прикрутить Робокассу на Opencart и внести правки по сайту.

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Прикрутить Робокассу на Opencart и внести правки по сайту.

ТЗ скину исполнителю.

Opencart
10 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров