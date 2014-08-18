optimal-perm.ru 1. Вывести инфоблог на всех инфо страницах Акции, о магазине и тп 2. проверить и отредактировать корректность работы в браузерах 3. в оформление заказа добавить поле ...
Прикрутить систему заказов на сайт
Задача прикрутить систему заказов товара на сайт (сейчас только кнопка "купить в 1 клик") что бы заказы попадали в админку (virtuemart joomla) ,исполнитель должен быть строго из Украины.
Заявки фрилансеров
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