Приватно для maverick_den

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка95 просмотров

Перенос с joomla 1.0.15 на 1.5 и virtuemart 1.0.15 на 1.5

Joomla
14 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$150
4 дня
Отлично поработали. Пускай процесс обновления немного затянулся. Но это и не горело. Главное чтобы было все без косяков. Все мелочи досконально были проверены и исправлены. В общем сотрудничеством очень доволен.
Хороший заказчик, всегда на связи, предоставил все необходимое для работы, очень помогал в процессе. Несмотря на некоторое превышение оговоренных сроков на выполнение задачи повел себя очень адекватно. С оплатой проблем нет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад

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