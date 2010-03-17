Продажа ж.д. билетов.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок172 просмотра

Пишет чайник, объясняю, как могу, не вините.

Требуется создать магазин для продажи ж.д. билетов и разместить его на сайте www.bridgeinfo.ru

Образец: что-то похожее на:

(но проще, поскольку станций - городов будет порядка 15).

http://www.blue1.com/ru/ru/ - авиа компания

или

www.vr.fi - сайт финских ж.д. дорог (здесь нужно сделать шаг и из меню вернуться обратно. Появится требуемая форма) Ссылка не работает.

Тех. задание. Создать:

- панель «Станции. Отправления. Прибытия». / Задаёт маршрут/

- календарь. /дата поездки/

- система бронирования: /ввод данных пассажиров/

- онлайн продажа. /оплата услуги с использованием карты банка/

1. Панель «Станции».

Требования:

Могут быть в виде всплывающего окна, с перечнем станций по маршруту следования поезда . С возможностью их администрирования.

2. Создать календарь.

Требования:

С активными датами (дней недели), дающими переход в систему бронирования и возможностью вручную устанавливать одну из двух версий – пункт №3.

3. Система бронирования:

Требования:

Возможность администрирования. Поскольку онлайн продажа будет работать не каждый день, а по необходимости. Требуется дать нам доступ, вручную устанавливать две версии.

3.1 - переход в онлайн продажу. Нужно создать схематическое изображение мест в вагонах (всего 36 мест, по 4 места в купе, чётные - верхние, не чётные нижние). С возможностью администрирования: номера вагона, количества свободных мест в вагоне (например 20 из 36). Количество форм – вагонов, должно увеличиваться по запросу.

Сами места должны быть актины, и давать переход в раздел бронирования, например всплывающее окно. Где, после запроса, появляются соответственно количеству мест, количество «форм данных для пассажира». Пункт №4.

В данной форме должен отображаться номер бронируемого места, номер вагона. А сами места перестают отображаться в онлайн продаже.

3.2 . Вторая, может быть в виде полностью готовой формы, например:

/На эту дату онлайн продажа закрыта, для оформления билета заполните форму :/(Ф. И.О. (латинскими буквами) дата рождения, номер паспорта, контактный телефон, дата поездки, станция назначения.) После оформления заявки, наш сотрудник свяжется с Вами. Тел. для справок ...../ Форма, после заполнения, должна отправляться на нашу почту.

4.А Форма для данных пассажира:

Требования:

- их количество соответствует запрошенным местам. п. 3.1 / Ф. И.О. (латинскими буквами) дата рождения, номера паспорта, контактный телефон, личный код (пассажир вносит сам), адрес Эл. почты/ Форма должна иметь функцию выбора: взрослый, ребёнок, пенсионер, группа.

Эти формы, должны формироваться на бланке, в виде билета, где помимо данных, указан номер места, вагона). С функцией, после оплаты, возможности его печати. И передачей на нашу почту.

Желательно, дополнительно формировать, для нас, данные пассажиров, в общем, отдельном списке, готовым для печати.

Требуется создать форму "отмены бронирования", где пассажир указав личный код и данные, может аннулировать заказ. (здесь нам нужен доступ для блокировки функции "отмены бронирования", отдельно на каждый рейс). После «отмены бронирования» сданное место заново должно отображаться в онлайн продаже.

5. Калькулятор.

Требования.

Калькулятор должен производить расчёт сделанного заказа, по нескольким позициям. ОНИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. Например 1 билет стоит 1000-00 руб. 2 билета 2000-00 рублей. Но если едут 2 взрослых и 1 ребёнок, то от общей суммы даётся скидка 30 %. Или группа 6 билетов - 6000-00 рублей, минус скидка 10 %. Скидки на пенсионеров. Если билеты оформляются в две стороны сразу. С учётом стоимости расстояния проезда от станции к станции.

Задача калькулятора –

- производить окончательный расчет заказа, при его разных комбинациях, готового к оплате.

- Стоимость должна отражаться на ж.д. билете..

- Ж.Д , после оплаты автоматически передаётся нам на почту, и распечатывается пассажиром.

Нам нужен административный доступ к стоимости билетов и величине скидки.

6. Договор.

Описание условий, с подтверждением «согласен», «не согласен».

7. Онлайн оплата.

Форма для ввода данных банковской карты.

Требование:

Система защиты, подключение к расчетному счёту в банке. ( Помогут специалисты банка)

15 лет назад
Vsegda
Артём 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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