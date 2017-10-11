Проект Magento 1.9, доработка модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок212 просмотров

О проекте:

Интернет-магазин на Магенто 1.9

На данном этапе требуется доработка модулей: поставщики, складской учет, варианты товаров и прочее.

Детальней в переписке.

Ожидаемая длительность проекта: 3 месяца с почасовой оплатой программисту.

Magento
7 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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